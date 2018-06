Para cidade espanhola, Juan Carlos é 'persona non grata' Uma cidade no nordeste da Espanha declarou o rei Juan Carlos pessoa não bem-vinda, em um novo golpe para o monarca de 74 anos que enfrenta duras críticas por ter viajado para Botsuana para caçar elefantes enquanto o país enfrenta uma profunda crise econômica. O conselho municipal de Berga, que tem 17.160 habitantes, aprovou uma moção declarando o rei Juan Carlos uma "persona non grata".