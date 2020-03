Para crianças que fogem da guerra na Síria, uma barraca se torna escola

Vivian Yee e Hwaida Saad, The New York Times

BEIRUTE - A escola do acampamento é apenas uma barraca - fria e apertada, com o chão coberto por um tapete cujo padrão intrincado é difícil de distinguir entre a multidão de estudantes ajoelhados. As paredes são de plástico. Não há mesas, cadeiras, banheiros, quase nenhum livro.

Mas há um quadro branco. Um professor escreveu uma série de problemas de adição: 687 + 536. 450 + 276. 265 + 603. Meninas com tranças nos cabelos e adolescentes com lenços na cabeça se concentram, rabiscando somas em papel de caderno emprestado.

A escola, em um campo para pessoas deslocadas no noroeste da Síria, atende cerca de 60 estudantes, meninos e meninas, de 4 a 14 anos. A maioria está entre os quase um milhão de pessoas, mais da metade delas crianças, que fugiram em direção à fronteira com a Turquia nos últimos três meses.

Eles estão fugindo de suas vidas para escapar das forças do governo sírio e de seus aliados russos, que estão invadindo a província de Idlib, o último refúgio de forças antigovernamentais, em uma campanha para recuperá-lo após nove anos de guerra civil.

O noroeste da Síria está em um estado além da emergência há tanto tempo que a maioria das crianças não consegue se lembrar de como é a vida normal. Abrigo, comida, remédios, calor - não há quase nada disso em Idlib, onde um cessar-fogo pouco fez para levar as pessoas para casa.

No entanto, os trabalhadores humanitários continuaram, tentando entregar tendas, água, comida e combustível. Médicos e enfermeiros continuaram a prestar assistência. E dentro da tenda fria no campo para os deslocados nos arredores da pequena vila de Bhora, quatro professores oferecem tudo o que podem: algumas horas de instrução, um lampejo de normalidade.

A escola foi batizada como "Escola Retorno".

"Esperamos voltar para casa em breve", disse Qassem al-Ahmad, 30 anos, professor da escola, explicando o nome em uma entrevista por telefone. Ele fugiu de sua aldeia perto de Aleppo, na Síria, há dois meses. Como a maioria das crianças amontoadas no tapete, ele agora não tem para onde ir.

Muitos dos estudantes, cujas famílias fizeram as malas e se mudaram duas, três, quatro ou mais vezes para escapar de sucessivos confrontos, não frequentam a escola regularmente há anos. Alguns nunca foram a uma escola convencional. Ahmad estimou que cerca de 40% de seus alunos são analfabetos.

Apenas frequentar a escola pode ser uma dificuldade. No campo, muitos pais precisam que seus filhos colhem lenha para queimar ou obtenham renda extra fazendo bicos. As famílias costumam deixar o acampamento em busca de um abrigo melhor, perpetuamente sem raízes em uma situação em que ninguém pode dizer quais lugares são seguros ou quanto tempo durará a segurança.

Apesar do cessar-fogo, os campos oferecem pouca segurança. As temperaturas do inverno diminuíram um pouco, mas pelo menos uma dúzia de crianças morreu congelada em temperaturas noturnas que pararam abaixo de zero no mês passado.

Grupos de ajuda dizem que cerca de um quarto dos deslocados sobrevivem com uma refeição por dia. Os funcionários da ONG Médicos Sem Fronteiras relataram ter visto pessoas nos campos fervendo folhas para comer como refeição, disse Cristian Reynders, gerente de operações do grupo no noroeste da Síria.

Como bombardeios colocaram fora de serviço 84 centros médicos, os que permanecem tem que lidar com superlotação, escassez de suprimentos e cirurgias de trauma consecutivas.

Alguns trabalhadores médicos enviaram suas famílias para o norte na frente deles, enquanto eles continuam se apresentando para o trabalho, sem saber quando - ou se - eles os verão novamente.

"Todo dia eu acho que pode ser o último adeus", disse o Dr. Zaher Hnak, um urologista que virou cirurgião no Hospital de Idlib. Ele teve que abandonar seu hospital anterior depois que foi atingido por um ataque aéreo. Durante todo o seu trajeto diário, percorrendo estradas sem calçamento com famílias fugindo de caminhão, carro, moto e a pé, Dr. Hnak teme que algo aconteça com sua própria esposa e filhos antes que ele possa retornar.

"Quando chego ao hospital", disse ele, "a primeira coisa que faço é ligar para casa para verificar minha família".

As escolas também foram alvo de forças russas e sírias. Mais de 180 escolas estão danificadas, foram destruídas ou estão servindo como abrigo para os deslocados.

Em um único dia de fevereiro, disseram grupos de ajuda locais, ataques aéreos atingiram oito escolas na cidade de Idlib, matando três professores e um aluno. Pelo menos mais seis estudantes ficaram feridos enquanto tentavam escapar.

Mas em todo lugar há crianças que precisam de educação.

Ahmad, o professor da Escola Retorno, um dia planejou ensinar filosofia a estudantes universitários. Agora, tenta prender a atenção de seus alunos na escola improvisada. As distrações são muitas: frio, barrigas de uma refeição por dia, aviões de guerra que rosnam acima. E isso, se as crianças comparecerem à escola.

"Esforcei-me muito, mas quase sem resultados", disse ele. "Os estudantes? A maioria deles fica assustada toda vez que ouve os sons dos aviões. Não temos nada para distraí-los ou ensiná-los. Nós só temos essa barraca.

Ahmad vivia com sua esposa, Malak, seu jovem filho e filha. A casa deles ficava na aldeia de Al Iss, nos arredores de Aleppo, até que eles fugiram dois meses atrás. Desde então, eles moram em um prédio abandonado perto do acampamento, dividindo um quarto com outras 17 pessoas.

Alguns dos deslocados vivem em tendas, mas muitos dormem em edifícios quase em ruínas, sob oliveiras ou, em alguns casos, sob nada. As tendas ao longo da fronteira turca, que é fechada contra refugiados, abrigam uma média de nove pessoas cada, segundo uma pesquisa do Comitê Internacional de Resgate. / NYT