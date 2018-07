Para economista, extensão da crise foi mal calculada Otaviano Canuto, vice-presidente do Banco Mundial, considera que Barack Obama foi responsável por um erro de cálculo: o da profundidade e da extensão da crise, no início de seu governo. Sob sua liderança, foram aprovados pacotes com os quais se impediu a quebra das montadoras e dos bancos. Mas não foi o suficiente para estancar a sangria.