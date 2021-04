Para entender: O reconhecimento do genocídio armênio na comunidade internacional

O reconhecimento do genocídio armênio entre 1915 e 1917 é uma fonte de tensões regulares entre a Turquia e a comunidade internacional. O Congresso dos EUA reconheceu o genocídio armênio em dezembro de 2019 em uma votação simbólica. Mas o governo do presidente Donald Trump se recusou a usar o termo "genocídio", assim como outros ex-presidentes americanos.

Neste sábado, o presidente Joe Biden reconheceu pela primeira vez que os assassinatos e deportações sistemáticas de centenas de milhares de armênios pelas forças do Império Otomano no início do século 20 foram genocídio. Saiba mais sobre esse reconhecimento na comunidade internacional:

Genocídio ou massacres

Os armênios estimam que 1,5 milhão dos seus foram sistematicamente mortos durante a 1ª Guerra por tropas do Império Otomano, então aliado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Todo dia 24 de abril eles lembram esse genocídio.

A Turquia, nascida do desmantelamento do império em 1920, reconhece os massacres, mas refuta o termo genocídio e evoca uma guerra civil na Anatólia, agravada pela fome, na qual morreram entre 300.000 e 500.000 armênios e outros tantos turcos.

Os confrontos mortais com os turcos começaram no fim do século 19, com o massacre de entre 100.000 e 300.000 armênios em 1895-1896, de acordo com fontes armênias.

Quando o Império Otomano sofreu pesadas perdas nos combates da Grande Guerra que afetou as províncias armênias, as autoridades rejeitaram a responsabilidade pelos armênios, descritos como "inimigos internos" e acusados ​​de colaboração com os russos.

Em 24 de abril de 1915, milhares de armênios suspeitos de ter sentimentos nacionais hostis ao governo central foram presos. Em 26 de maio, uma lei autorizou as deportações "por motivos de segurança interna" e outra lei de 13 de setembro ordenou o confisco de seus bens.

A população armênia da Anatólia e da Cilícia (uma região integrada à Turquia em 1921) foi exilada à força nos desertos da Mesopotâmia. Muitos foram mortos na estrada ou no campo, queimados vivos, afogados, envenenados ou vítimas de tifo, segundo relatos de diplomatas estrangeiros e agentes de inteligência da época.

Em 2000, 126 pesquisadores, incluindo o ganhador do Prêmio Nobel Elie Wiesel, afirmaram em uma declaração publicada em Nova York que o "genocídio armênio durante a 1ª Guerra é um fato histórico indiscutível".

Cerca de 30 países

Em 20 de abril de 1965, o Uruguai foi o primeiro país a reconhecer o genocídio armênio. Na França, o reconhecimento veio por meio de uma lei em 2001, e um dia nacional de lembrança foi celebrado pela primeira vez, em 24 de abril de 2019. A negação do genocídio não é criminalizada, ao contrário da Suíça, Chipre ou Eslováquia.

No total, os parlamentos de cerca de 30 países votaram leis, resoluções ou moções de reconhecimento explícito do genocídio armênio. É sobre Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Líbano, Lituânia, Luxemburgo, Paraguai, Holanda, Polônia, Portugal, Rússia, Eslováquia, Suécia, Suíça, Uruguai, Vaticano e Venezuela. Em fevereiro de 2020, no contexto de fortes tensões entre Damasco e Ancara, o Parlamento sírio oficialmente reconheceu o genocídio.

Os votos nem sempre são vinculativos

Esses votos, que às vezes emanam de apenas uma das câmaras do Parlamento e com os quais os governos podem se distanciar, têm alcances jurídicos diferentes. O Parlamento Europeu reconheceu o genocídio armênio em 1987.

Os países onde uma resolução reconhecendo o genocídio foi recentemente votada incluem a Holanda em 2018 e Portugal em 2019. Na Alemanha, o Bundestag, a câmara baixa, também adotou uma resolução em 2016, embora a chanceler Angela Merkel a tenha chamado de não vinculativa.

Em 24 de abril de 2015, em plena celebração pela Armênia do centenário do genocídio, o papa Francisco o mencionou como o "primeiro genocídio do século 20"./AFP