Para entender: quão perto está o Irã de ter uma bomba nuclear?

VIENA - Um acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as potências mundiais está sendo corroído e os esforços para reviver o pacto enfrentam um novo desafio com a morte do principal cientista nuclear de Teerã.

As restrições do acordo sobre o trabalho atômico do Irã tinham um objetivo: estender o "tempo de fuga" para que Teerã produzisse material suficiente para uma bomba, se decidisse fazer uma, para pelo menos um ano de cerca de dois a três meses.

O Irã afirma que nunca procurou fazer armas nucleares e nunca o faria. Diz que seu trabalho nuclear tem objetivos apenas civis.

Teerã começou a violar as restrições do acordo no ano passado, em uma resposta passo a passo à retirada do presidente Donald Trump do acordo em maio de 2018 e à reimposição de sanções nos EUA.

Isso encurtou o tempo de ruptura, mas relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU (AIEA), que controla o acordo, indicam que o Irã não está avançando com seu trabalho nuclear tão rápido quanto poderia.

Estados europeus têm buscado salvar o acordo nuclear, pressionando Teerã a cumpri-lo, mesmo com Washington aumentando as sanções, e mantendo esperanças de uma mudança na política dos EUA assim que o presidente eleito Joe Biden assumir o cargo em 20 de janeiro.

Biden fez parte da administração dos EUA sob Barack Obama, que negociou o acordo de 2015.

O que o Irã fez até agora?

O Irã violou muitas das restrições do acordo, mas ainda está cooperando com a AIEA e concedendo aos inspetores acesso sob um dos regimes de verificação nuclear mais intrusivos impostos a qualquer nação.

Urânio enriquecido - O acordo limita o estoque de urânio enriquecido do Irã a 202,8 kg, uma fração das mais de oito toneladas que possuía antes do acordo. O limite foi violado no ano passado. O relatório da AIEA de novembro estimou o estoque em 2.442,9 kg.

Nível de enriquecimento - O acordo limita a pureza físsil a que o Irã pode refinar urânio em 3,67%, muito abaixo dos 20% alcançados antes do acordo e abaixo do nível de 90% para armas. O Irã ultrapassou o limite de 3,67% em julho de 2019 e o nível de enriquecimento permaneceu estável em 4,5% desde então.

Centrífugas - O negócio permite ao Irã produzir urânio enriquecido usando cerca de 5 mil centrífugas IR-1 de primeira geração em sua planta subterrânea de Natanz, que foi construída para abrigar mais de 50 mil. Ele pode operar um pequeno número de modelos mais avançados acima do solo sem acumular urânio enriquecido. O Irã tinha cerca de 19 mil centrífugas instaladas antes do acordo.

Em 2019, a AIEA disse que o Irã havia começado o enriquecimento com centrífugas avançadas em uma planta piloto acima do solo em Natanz. Desde então, o Irã começou a mover três cascatas, ou clusters, de centrífugas avançadas para a planta subterrânea. Em novembro, a AIEA disse que o Irã alimentou o gás hexafluoreto de urânio na primeira dessas cascatas subterrâneas.

Fordow - O acordo proíbe o enriquecimento em Fordow, um local que o Irã construiu secretamente dentro de uma montanha e que foi exposto pelos serviços de inteligência ocidentais em 2009. As centrífugas são permitidas lá para outros fins, como a produção de isótopos estáveis. O Irã agora tem 1.044 centrífugas IR-1 enriquecendo lá.

Quão perto está o Irã de ter uma bomba?

As violações aumentaram o tempo de interrupção, mas as estimativas ainda variam. Muitos diplomatas e especialistas nucleares dizem que o ponto inicial de um ano é conservador e o Irã precisaria de mais.

David Albright, um ex-inspetor de armas da ONU que tende a ter uma posição agressiva sobre o Irã, estimou em novembro que o tempo de fuga do Irã poderia ser "tão curto quanto 3,5 meses", embora isso presuma que o Irã usaria mil centrífugas avançadas que foram removidas sob o acordo.

O que mais o Irã precisa fazer?

Se o Irã acumulasse material físsil suficiente, seria necessário montar uma bomba e provavelmente uma pequena o suficiente para ser carregada por seus mísseis balísticos. Quanto tempo isso levaria exatamente não está claro, mas estocar material físsil suficiente é amplamente visto como o maior obstáculo na produção de uma arma.

As agências de inteligência dos EUA e a AIEA acreditam que o Irã já teve um programa de armas nucleares que foi suspenso. Há evidências sugerindo que o Irã obteve um projeto para uma arma nuclear e realizou vários tipos de trabalho relevantes para fazer uma.

Teerã continua concedendo à AIEA acesso às suas instalações nucleares declaradas e permitindo inspeções instantâneas em outros lugares.

O Irã e a AIEA resolveram um impasse este ano que durou vários meses devido ao acesso a dois locais suspeitos. /Reuters