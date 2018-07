Para especialista, hipótese de tumor é verossímil Para o urologista Marcos Dall"Oglio, que atua no Instituto do Câncer e no Hospital das Clínicas, em São Paulo, a descrição do jornalista venezuelano Nelson Bocaranda Sardi sobre a suposta descoberta de um câncer de próstata em Hugo Chávez é verossímil, pois, em tomografias para retiradas de abscessos pélvicos é possível detectar problemas no órgão. O médico confirmou que uma biópsia na região seria o próximo passo. Segundo Dall"Oglio, a aplicação de radioterapia indica que o suposto câncer de Chávez estaria em um estágio inicial, pois, quando os tumores de próstata crescem e começam a se espalhar pelo organismo, apenas o bloqueio hormonal é usado, para a diminuição da atividade da próstata.