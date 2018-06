Para EUA, lançamento de míssil foi 'ato de provocação'

"Esta ação é mais um exemplo do padrão de comportamento irresponsável da Coreia do Norte. Os Estados Unidos permanecem vigilantes em razão das provocações norte-coreanas e está totalmente comprometido com a segurança de nossos aliados na região", disse, em comunicado, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Tommy Vietor. "Tendo em vista a atual ameaça à segurança regional, os Estados Unidos vão fortalecer e elevar a coordenação com seus aliados e parceiros."

"A comunidade internacional tem de trabalhar de forma concentrada para enviar à Coreia do Norte uma clara mensagem de que violações às resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) têm consequências", afirmou Vietor.

O Conselho de Segurança planejava realizar uma consulta, a portas fechadas, nesta quarta-feira a respeito do lançamento norte-coreano, segundo a missão do Marrocos na ONU, que detém a presidência rotativa do conselho. As informações são da Associated Press.