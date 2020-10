Para evitar sanções, Venezuela se volta para gigante asiática do asfalto

MIAMI - Em janeiro, um ano de sanções dos Estados Unidos estava criando problemas para a empresa estatal de petróleo da Venezuela. Muitas das contas bancárias da PDVSA no exterior foram congeladas ou fechadas, prejudicando sua capacidade de pagar os fornecedores de quem depende para manter o fluxo de petróleo do país.

Assim, conforme as contas se acumulavam, a empresa se apoiou em um cliente de longa data, a Tipco Asphalt, da Tailândia, para amenizar o impacto das sanções: em troca de grandes descontos no petróleo, a Tipco pagaria as obrigações da PDVSA e deduziria os valores do que devia ao gigante do petróleo venezuelano, segundo registros obtidos pela Associated Press.

A PDVSA rapidamente aproveitou o acordo. Ao longo de um único dia - 10 de janeiro - a petroleira enviou aos executivos da Tipco 43 e-mails relacionados às instruções de pagamento, gerando uma leve repreensão de Jean-Pierre Pastor, representante da Tipco na Venezuela, que reclamou da carga de trabalho extra.

“A Tipco é um cliente da PDVSA, não do banco central venezuelano”, escreveu Pastor em negrito e sublinhado em um e-mail para a PDVSA. “A Tipco tentou ao máximo ajudá-los neste período difícil”, acrescentou. “Esperamos que vocês não esqueçam.”

O e-mail é apenas um das dezenas de documentos obtidos pela Associated Press como parte de uma investigação de meses sobre como a Venezuela está tentando contornar as duras sanções dos EUA que exacerbaram um colapso econômico raramente visto fora das zonas de guerra. Em um momento em que o governo de Nicolás Maduro é visto como um pária no ocidente, o acordo financeiro com a Tipco permitiu que a PDVSA movimentasse centenas de milhões de dólares em todo o mundo.

A empresa tailandesa de capital aberto diz que seus pagamentos a terceiros são uma característica perfeitamente legal e padrão de suas compras de petróleo da Venezuela, que não são impedidas pelas sanções dos EUA aplicáveis ​​apenas a empresas americanas. No entanto, a Associated Press soube que os gastos estão sendo examinados pela polícia dos EUA e pelo governo Trump, que os vê como uma tábua de salvação financeira para Maduro.

Os documentos - faturas, contratos, registros de remessa e recibos de transferência - foram fornecidos à Associated Press por um ex-consultor da PDVSA localizado fora da Venezuela, sob condição de anonimato por medo de retaliação.

Os advogados e contadores forenses que revisaram os documentos disseram que a Tipco poderia ser sancionada por desafiar a política dos EUA que visa privar Maduro das receitas do petróleo - um risco que a própria Tipco reconheceu no mês passado. O processamento de pagamentos para uma empresa sancionada também pode estimular uma fraude criminal ou investigação de lavagem de dinheiro contra a Tipco nos Estados Unidos se instituições ou empresas financeiras americanas estiverem envolvidas, como parece ser o caso, disse David P. Weber, que passou anos investigando corrupção enquanto trabalhava no Departamento do Tesouro dos EUA e na Comissão de Valores Mobiliários.

“Pode ter parecido uma boa ideia ter lucro servindo como intermediário financeiro”, disse Weber, que agora é professor de contabilidade forense na Salisbury University em Maryland. “Mas, ao se envolver em atividades tão arriscadas, a Tipco se aliou a um dos governos mais desprezíveis do mundo.”

A Tipco, em 11 de setembro - quatro dias depois que a Associated Press enviou questões detalhadas - anunciou que iria parar de comprar petróleo da Venezuela sob pressão do governo Trump.

A empresa, em um processo junto à bolsa de valores da Tailândia, disse que foi contatada pela primeira vez pela Embaixada dos Estados Unidos na Tailândia em dezembro de 2019 e um mês depois forneceu aos diplomatas americanos uma explicação por escrito de suas compras da Venezuela. Então, em agosto, foi contatado novamente pelo Departamento de Estado, que alertou que a empresa poderia estar sujeita a sanções dos EUA se não encerrasse suas compras até o final de novembro.

Uma autoridade dos EUA disse que o Departamento de Estado, em seu último contato, levantou preocupações sobre o apoio financeiro da Tipco à PDVSA por meio de pagamentos a terceiros. O funcionário não quis ser identificado porque as conversas, parte de um esforço para trabalhar proativamente com as empresas para eliminar a necessidade de sanções, eram privadas.

A Associated Press não conseguiu encontrar nenhum registro de que a Tipco tenha informado os investidores sobre seu contato com as autoridades dos EUA até que anunciou o fim abrupto das compras de petróleo da Venezuela no mês passado. As regras da bolsa de valores da Tailândia exigem que as empresas divulguem informações que podem ter um “impacto significativo” no preço das ações ou afetar as decisões de investimento.

“Para evitar a sanção, a empresa está tomando medidas para atender a tal solicitação”, disse a Tipco em seu processo, acrescentando que sua refinaria na Malásia, que produz metade do asfalto da empresa, terá que fechar temporariamente até que as sanções sobre a Venezuela sejam retiradas ou se encontrem suprimentos alternativos de petróleo. As ações da empresa despencaram 40% após a divulgação.

O CEO da Tipco, Chaiwat Srivalwat, em um e-mail para a Associated Press, não abordou o suposto apoio financeiro fornecido à PDVSA por meio de terceiros, exceto para dizer que quaisquer pagamentos "correspondiam estritamente" às ​​compras de petróleo da Venezuela. Ele também não revelou detalhes do relacionamento da empresa ao Pastor, que é irmão do antigo membro do conselho da Tipco, Jacques Pastor, chefe do escritório da Ásia-Pacífico do principal acionista da Tipco, a construtora de estradas francesa Colas.

“Há muitos jogadores desonestos dispostos a comprar o petróleo da Venezuela”, disse Weber, que anteriormente revisou os chamados Panama Papers, detalhando as atividades financeiras offshore dos ricos e poderosos do mundo. “Mas, na ausência de um banco disposto a processar os pagamentos da PDVSA, um negócio de serviços financeiros não licenciado é a segunda melhor opção, pela qual a Tipco foi bem paga.”

Os Ministérios do Petróleo e das Comunicações da Venezuela, que são responsáveis ​​por lidar com todas as perguntas da imprensa sobre a PDVSA, não responderam aos repetidos pedidos de comentários. /AP