Para Geithner, acordo fiscal depende de republicanos O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está pronto para cortar gastos federais para reduzir o déficit crescente do país, mas não irá fazer qualquer acordo com os republicanos até que eles primeiro concordem em elevar os impostos de americanos ricos e especifiquem as próprias demandas para redução dos gastos do governo, disse o secretário do Tesouro, Timothy Geithner, neste domingo.