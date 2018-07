Barak disse esperar que o primeiro parlamento do Egito eleito após a derrocada do ex-presidente do país, Hosni Mubarak, respeite os tratados internacionais, entre eles um acordo de paz assinado em 1979 assinado com Israel.

A eleição no Egito será feita em estágios e o resultado final será conhecido apenas no ano que vem. As informações são da Associated Press.