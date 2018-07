Para kadafistas, Sirte é o símbolo do martírio

Tão logo os insurgentes entraram em Bab al-Azizia, a fortaleza de Muamar Kadafi em Trípoli, forças revolucionárias do Conselho Nacional de Transição (CNT) voltaram os olhos para Sirte. Situada a 450 quilômetros a leste da capital, a cidade tornou-se, ao lado da pequena Bani Walid, um dos dois últimos enclaves kadafistas do país. Depois de três semanas de negociações e um mês e meio de cerco, a terra onde nasceu o ex-ditador, está destruída.

Para militares, mercenários e cidadãos pró-Kadafi, Sirte é o que Misrata significa para os rebeldes da Líbia: o martírio. Foi para lá que fugiu Ahmed Ibrahim, chefe do Movimento dos Comitês Revolucionários, assim como membros de seu staff direto, depois da queda de Trípoli.

Foi para lá que Kadafi transferiu a capital ao ver Bab al-Azizia ser tomada pelos revolucionários e nela ele estabeleceu uma nova fortaleza para resistir ao assédio dos insurgentes e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Tamanho apego a Kadafi custou caro à cidade e a seus habitantes. No dia da morte de seu protetor, 20 de outubro, assim como nos dias seguintes, Sirte estava deserta. O centro de convenções, onde Kadafi costumava receber chefes de Estado - entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2009 -, foi invadido e destruído.

Do lado de fora, nas ruas, imensas poças de água, esgoto e postes derrubados denunciavam a pane absoluta na infraestrutura de serviços públicos. O comércio tem as portas abertas, mas não porque esteja funcionando: ele foi brutalmente saqueado pelos rebeldes.

O dano que mais chama a atenção é o estado dos prédios de Sirte. Nas áreas visitadas pela reportagem do Estado, nada ficou intacto. Grande parte dos edifícios foi bombardeada, incendiada e está condenada. A avenida central é um campo de guerra.

No entanto, nada supera as marcas da violência do Distrito 2. Nesse local da cidade, às margens das águas azuis do Mar Mediterrâneo, Kadafi resistiu durante suas últimas horas de vida. Só restam ruínas.

Sobreviventes. No início da semana, tão logo os disparos de morteiros e os combates casa a casa cessaram, alguns raros moradores começaram a retornar aos locais em que viviam em busca dos bens que tinham deixado para trás na fuga da cidade.

O que encontraram foi desalentador. "Em 12 de setembro, quando os combates começaram, eu fui embora. Era impossível ficar, porque o ataque da Otan e dos revolucionários foi impiedoso", lembra Amarajah Otman, de 50 anos, metade dos quais como morador da cidade. Segundo Otman, a Sirte pró-regime pagou o preço. "Há cinco anos já se falava em um movimento de abertura na Líbia, mas em Sirte era impossível começar qualquer protesto contra Kadafi", diz, se referindo ao apoio que o ditador tinha de sua tribo na cidade.

Ainda com medo de represálias, Ibrahim Salam, eletricista de 42 anos, pesava cada palavra ao comentar a destruição. "É difícil imaginar um futuro para a cidade", diz, evocando Allah. "Minha família e eu vamos voltar e reconstruir nossa casa. Levará tempo, mas será possível."

Além de reconstruir a estrutura física de Sirte, os moradores terão de superar o trauma e a decepção. Entre os habitantes, todos têm certeza de que pagam o preço pelo que as forças de Kadafi fizeram a Misrata - onde mil pessoas morreram e 1,2 mil mulheres foram estupradas durante o cerco e os bombardeios do regime.

A face visível dessa vingança são as execuções. No hotel Al-Mahari, um cinco estrelas da cidade, 53 corpos foram encontrados pela organização Human Rights Watch com marcas de execução. Em outro ponto da cidade, uma cova coletiva com mais de 300 corpos também chocou moradores e a imprensa internacional. Pelo menos metade das vítimas tem sinais de execução. Ontem, 26 covas foram encontradas em uma estação de tratamento de água.

Ramadan Zamouh, chefe militar de Misrata, diz que são presos executados por ordem de Kadafi, versão que moradores, longe dos gravadores, desmentem. Na aparência, o discurso é conciliador, como o de Salam. "Um dia, cedo ou tarde, teremos de aprender a viver em paz." / A.N.