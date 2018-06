Para Kremlin, é ‘absurdo’ descrever encontro entre Trump e Putin no G-20 de reunião secreta

MOSCOU - O Kremlin acredita ser "absolutamente absurdo" descrever um encontro informal durante a cúpula do G-20 entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin, como uma reunião secreta ou não revelada, disseram agências de notícias russas.

Uma autoridade da Casa Branca afirmou na terça-feira 18 que Trump e Putin tiveram uma conversa fora da agenda oficial durante um jantar para os líderes do G-20 na Alemanha, o que causou preocupação entre alguns políticos americanos que estão descontentes com as políticas de Trump com relação à Rússia.

Todas as interações de Trump com o líder russo na cúpula foram acompanhadas de perto em razão das alegações de que Moscou tentou interferir nas eleições presidenciais de 2016 para ajudar Trump a derrotar a então candidata democrata Hillary Clinton. A Rússia nega as acusações.

"O uso de um termo como 'disfarçado' ou 'encontro secreto' causa espanto", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à emissora estatal, de acordo com as agências de notícias russas. "Eles tiveram uma reunião bilateral que foi oficialmente acertada por meio dos canais diplomáticos. Depois, eles repetidamente trocaram visões e afirmações nos bastidores. Não houve reunião secreta ou disfarçada, e afirmar que houve uma reunião deste tipo é absolutamente absurdo.” / REUTERS