Para lembrar: tragédias em Lampedusa No início de outubro, dois naufrágios na região de Lampedusa, ilha do sul da Itália, causaram a morte de mais de 400 pessoas que tentavam entrar na Europa. A maioria dos navios levava imigrantes da Eritreia e da Somália. No dia 14, uma embarcação com 137 sírios chegou à ilha. O alto fluxo migratório fez a União Europeia discutir a questão. Pelas regras do bloco, imigrantes que chegam em um país só podem pedir asilo no mesmo local e não migrar para outros países.