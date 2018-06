Para ministro russo, UE incentiva protestos na Ucrânia

Yanukovich. "Por que realmente muitos políticos da União Europeia estão encorajando esse tipo de ações apesar de em seus próprios países eles serem rápidos em punir severamente qualquer violações da lei?", questionou o ministro durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha.

"O que a apologia ao crescente número de protestos violentos nas ruas tem a ver com a promoção da democracia?", continuou Lavrov, confrontando o secretário de Estado norte-americano, John Kerry que, mais cedo, na mesma conferência, disse que atualmente a Ucrânia é o local mais importante para a luta pela democracia. Kerry declarou ainda o apoio dos Estados e também da União Europeia aos protestos no país.

A Rússia e o bloco europeu entraram em desacordo sobre a Ucrânia desde novembro do ano passado, quando o presidente do país Yanukovich abandonou um acordo de associação à UE em favor de uma cooperação com o governo de Moscou.