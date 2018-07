Para o Irã, reunião sobre programa nuclear foi frutífera

ISTAMBUL - O principal negociador do programa nuclear do Irã, Saeed Jalili, afirmou nesta quarta-feira, 19, que teve uma reunião "frutífera" em Istambul com a chefe de Relações Exteriores da União Europeia, Catherine Ashton, e expressou esperança de que a conversa possa ajudar a resolver o impasse com o Ocidente. Ashton representou o grupo dos P5+1 (Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha) na reunião ocorrida no consulado do Irã na capital da Turquia. Essas foram as primeiras conversas diretas desde junho.

Em Bruxelas, o escritório de Ashton afirmou que ela deve reunir-se com as potências nos próximos dias, "para avaliar a situação e discutir o caminho a seguir". Jalili disse que o Irã vai esperar pelos resultados do encontro do P5+1.

Os países Ocidentais temem que Teerã esteja próximo de conseguir armas atômicas, o que o país nega, afirmando que não abrirá mão de seu direito de ter um programa nuclear com fins pacíficos.

