Para obter votos, Sarkozy usa a tática do terror A apenas sete dias das eleições ao Palácio do Eliseu, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, vem usando o medo da crise econômica para tentar se manter no poder. Diante da perspectiva de vitória de François Hollande, ele passou a alertar que a França sofrerá ataques especulativos nos mercados financeiros e a Europa vai naufragar com a implosão da zona do euro se o candidato do Partido Socialista (PS) vencer.