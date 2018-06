Para ong, 355 pessoas morreram após ataque na Síria

O grupo, sediado em Paris, afirmou neste sábado que três hospitais que recebem apoio da organização na região de Damasco relataram ter recebido cerca de 3.600 pacientes que apresentaram tais sintomas em menos de três horas na manhã de quarta-feira.

Há dúvidas sobre quem estaria por trás do suposto ataque com gás contra subúrbios dominados por rebeldes, que segundo ativistas mataram mais de 1.300 pessoas. O ataque deu início a pedidos de investigação independente e trouxe de volta discussões sobre uma potencial ação militar internacional no país caso armas químicas tenham sido realmente usadas.

Ativistas contrários ao governo acusam o governo sírio de ter realizado o ataque com gás tóxico. Fonte: Associated Press.