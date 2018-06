Para Otan, Estado Islâmico chega perto do genocídio O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, apoiou fortemente a missão coordenada pelos EUA contra o grupo extremista Estado Islâmico nesta segunda-feira. Ele afirmou que o grupo comete "atrocidades horríveis" e que as ações chegam "muito perto do genocídio."