Para Paris, ação foi profissional

O embaixador da França Eric Chevallier relatou as à rede pública France Télévision as agressões contra a embaixada em Damasco. "Sofremos um assalto durante três horas e meia. As pessoas que atacaram a embaixada e a residência eram muito bem treinadas e nada tinham a ver com os manifestantes", afirmou.

Ainda segundo o diplomata, os agressores tentaram quebrar os vidros blindados e invadir o prédio, mas não tiveram sucesso. Além disso, teriam destruído um dos veículos oficiais.

"Foi necessário que uma das pessoas da segurança da embaixada disparasse tiros de advertência para dispersar a multidão, pois eles estavam entrando", justificou o diplomata. De acordo com Chevallier, três integrantes do serviço de segurança ficaram feridos. Símbolos nacionais, como a bandeira da França, também foram queimados pelos manifestantes. Fotos do presidente Bashar Assad e bandeiras da Síria foram afixadas na fachada do prédio.

Em Paris, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Bernard Valero, convocou a imprensa para denunciar novos ataques sofridos no final da tarde. "A França condena com a maior energia esses atos, que vão de encontro de maneira flagrante às obrigações da Síria no que diz respeito ao direito internacional", afirmou. A embaixadora da Síria em Paris foi convocada para dar esclarecimentos sobre as agressões.