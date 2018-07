Para porta-voz, disco com inéditas é possibilidade real Apesar de estar sempre gravando, Amy Winehouse não lançava material novo desde o álbum Back to Black, de 2006. Em entrevista concedida ontem, a porta-voz da cantora, Chris Goodman, declarou que ainda não sabe o que será feito do material inédito deixado por ela, mas que as chances de lançamento de um álbum póstumo são grandes e reais, dada a sua popularidade (há alguns meses, circulou pela internet a informação de que a gravadora havia recusado demos enviados por Amy). Também ontem, o produtor Salaam Remi, que trabalhou com Amy em seus dois álbuns, Frank e Back to Black, colocou em seu site uma versão alternativa da música Some Unholy War, que a artista teria descartado em 2006. Já o dueto que ela gravou com o norte-americano Tony Bennett será lançado na Inglaterra no dia 19 de setembro, parte do álbum Duets II. / REUTERS