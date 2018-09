Para premiê da Austrália, casos de morangos com agulhas são ‘terrorismo’

SYDNEY, AUSTRÁLIA - O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, qualificou como "terrorismo" os casos registrados no país de morangos que continham agulhas. A notícia desencadeou uma onda de pânico em diversos Estados.

O premiê também pediu aos australianos que preparem bolos de morango para ajudar os agricultores, e propôs uma mudança na legislação para que os autores do crime possam ser condenados a até 15 anos de prisão.

As autoridades informaram que registraram quase 20 morangos com agulha dentro. Os supermercados retiraram as frutas das prateleiras, e muitos produtores destruíram suas colheitas e determinaram uma paralisação dos funcionários.

"Não estamos brincando", disse Morrison. "Não é aceitável", completou ele, antes de qualificar o autor do crime como "covarde".

Na Nova Zelândia, alguns mercados deixaram de vender morangos australianos. A polícia anunciou que está procurando o autor do crime e cogita aumentar o valor da recompensa por informações sobre o caso.

Suspeito

Um jovem foi preso nesta quarta depois de admitir à polícia do Estado de Nova Gales do Sul que colocou agulhas nos morangos, segundo o jornal australiano The Australian. Contudo, a informação ainda não foi confirmada oficialmente. O suspeito teria dito que se tratava de uma "brincadeira". / AFP