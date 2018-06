Para premiê iraquiano, Estado Islâmico é ameaça à região O primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, declarou nesta quarta-feira que a instituição de um Estado Islâmico no território tomado por um grupo extremista em áreas do Iraque e da Síria representa uma ameaça a toda a região, afirmando também que "ninguém no Iraque ou em qualquer país vizinho ficará a salvo desses planos".