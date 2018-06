Para premiê, Japão enfrenta maior situação de perigo desde a 2.ª Guerra em razão de Pyongyang

TÓQUIO - A situação de segurança que o Japão enfrenta é a mais perigosa desde a 2.ª Guerra. O motivo são as provocações “inaceitáveis” da Coreia do Norte, disse o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, nesta quinta-feira, 4, comprometendo-se a reforçar a defesa do país para proteger a população.

A tensão regional tem crescido especialmente desde que Pyongyang conduziu seu sexto e maior teste nuclear, em setembro. Dois meses depois, disse ter testado com sucesso um novo míssil balístico intercontinental que teria capacidade de alcançar o território americano.

“Não é um exagero dizer que o ambiente de segurança em torno do Japão é o mais grave desde a 2.ª Guerra. Eu protegerei a vida das pessoas e a convivência pacífica em qualquer situação”, disse Abe em entrevista coletiva de ano-novo.

Abe disse que o Japão tomará novas decisões para fortalecer sua postura de defesa, mas não forneceu muitos detalhes a respeito. / REUTERS