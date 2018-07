Para presidente do Egito, violência em Gaza acaba hoje O presidente do Egito, Mohammed Morsi, disse que a "agressão" de Israel contra Gaza vai se encerrar nesta terça-feira. Falando a jornalistas na cidade de Zagazig, Morsi não forneceu qualquer evidência para ancorar sua previsão de que o fim da ofensiva de Israel contra Gaza, que já dura uma semana, é iminente. Ele apenas afirmou que as negociações entre Israel e o grupo Hamas vão chegar a "resultados positivos" durante as próximas horas, sem dar mais detalhes.