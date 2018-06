Para presidente, Snowden foi ?sensacionalista? O nome de Edward Snowden foi mencionado em duas ocasiões pelo presidente Barack Obama no discurso em que apresentou ontem (17) a reforma dos serviços de inteligência do país. Apesar de as mudanças terem sido claramente motivadas pelas revelações do ex-técnico da NSA, o presidente criticou o modo "sensacionalista" em que elas ocorreram.