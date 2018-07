Para rebeldes colombianos, garimpo é alternativa à produção de cocaína

Após lutar por décadas contra o narcotráfico, o Exército colombiano agora se lança em mais um front: combater a mineração ilegal de ouro.

Estimulados pela valorização de quase 100% no preço do minério desde o início da crise econômica mundial, em 2008, organizações criminosas e grupos guerrilheiros como as Farc estão recorrendo ao garimpo para se financiar.

Segundo o governo colombiano, esses grupos estão explorando ouro por conta própria e extorquindo outros mineradores informais.

O município de Caucasia, na região conhecida como Baixo Cauca, é um dos principais palcos dessa nova batalha. Com presença ostensiva na área, militares e policiais tentam sufocar o garimpo ilegal e os grupos criminosos.