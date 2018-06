Para Rohani, acordo reconhece programa nuclear do Irã O presidente iraniano, Hassan Rohani, afirmou neste domingo que o acordo nuclear negociado com potências mundiais reconhece os "direitos" de Teerã de manter um programa de enriquecimento de urânio. As declarações dele surgiram poucas horas depois que enviados do Irã e de outros países tomaram o primeiro passo de um acordo em Genebra destinado a minimizar preocupações de que Teerã um dia busque armas nucleares. Rohani reforçou ainda que o Irã "jamais" buscará construir armas atômicas. Fonte: Associated Press.