Para Rússia, provas contra Síria 'não são convincentes' O governo russo reafirmou nesta quinta-feira a posição contrária a qualquer iniciativa de intervenção militar na Síria antes da confirmação de que houve uso de armas químicas pelo regime de Bashar Assad. Segundo o porta-voz do governo de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, a decisão sobre o tema precisa de anuência do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as provas apresentadas até agora sobre o uso de armas químicas "não são convincentes".