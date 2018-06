Para União Europeia, acordo entre Colômbia e Farc é ‘passo decisivo’ em direção à paz

BRUXELAS - A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, qualificou nesta quinta-feira, 24, como “passo decisivo” em direção à paz o acordo anunciado ontem em Cuba entre o governo colombiano e as Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc), maior grupo guerrilheiro do país.

“O anúncio sobre um acordo de justiça transicional e um prazo de seis meses para um acordo final é um passo decisivo para seguir a diante”, disse Mogherini em comunicado.

“O compromisso de todas as partes envolvidas é crucial para garantir uma justiça eficaz e crível para as vítimas do conflito”, acrescentou considerando que esse será “um elemento essencial para ajudar a curar as feridas da violência e construir uma paz eficaz e duradoura”. “A paz está mais próxima do que nunca na Colômbia”, disse.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou ontem em Havana um acordo com o chefe das Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conhecido como Timochenko, e destacou que o pacto definitivo deverá chegar “no máximo em seis meses”. /AFP