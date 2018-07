Para Washington, sanções têm 'sério impacto' no Irã O secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, disse ontem que as sanções têm um "sério impacto" na economia do Irã. Ele reconheceu que os resultados podem não ser óbvios, mas diz que Teerã ao menos demonstrou vontade de negociar sobre seu programa nuclear. Em visita à Tunísia, Panetta disse que a comunidade internacional está determinada a aumentar as sanções para impedir que o Irã construa bombas atômicas. / AP