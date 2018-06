Paradoxo da Tunísia: islamismo sem sharia As primaveras árabes nos pregaram uma peça. Há três anos, três países do Magreb rejeitaram, por meio da audácia das ruas, os tiranos que os sufocavam: o tunisiano Ben Ali caiu do seu trono em 14 de janeiro de 2011. Em seguida, foi a vez a vez do egípcio Hosni Mubarak e, depois, do líbio Muamar Kadafi. O mundo inteiro ficou extasiado. Mas no decorrer dos meses, o pessimismo retornou. O poder escapou das mãos débeis da juventude para voltar aos "frios monstros", os militares e os partidos islâmicos que os antigos ditadores por muito tempo reprimiram.