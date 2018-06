Paraguai aguarda para falar sobre Venezuela com chanceleres do Mercosul

ASSUNÇÃO - O Paraguai espera para a próxima semana uma reunião de chanceleres do Mercosul para analisar a situação da Venezuela, revelou na terça-feira o chanceler paraguaio, Eladio Loizaga, em conversa com jornalistas.

"É provável que na próxima semana seja convocada uma reunião de chanceleres do Mercosul para analisar a situação da Venezuela com base no Protocolo de Ushuaia e no Protocolo de Assunção em matéria de Direitos Humanos", disse o chefe da diplomacia paraguaia.

Loizaga revelou que conversou sobre o assunto com seu colega do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa, cujo país preside o Mercosul no momento.

No início do próximo semestre, o Uruguai deve entregar a presidência do bloco à Venezuela, e Loizaga assinalou que a reunião de chanceleres é fundamental para analisar a situação. "Vamos estudar, estamos dependentes da aplicação do Protocolo de Ushuaia e acreditamos que para ocupar a presidência" do Mercosul "é preciso ter paz e tranquilidade".

O Protocolo de Ushuaia, firmado na cidade argentina do mesmo nome por representantes do Mercosul em 24 de julho de 1998, prevê a suspensão ou a expulsão do bloco do país com quebra da ordem democrática.

Loizaga estimou que os chanceleres devem analisar se na Venezuela estão vigentes os princípios e normas básicas do Mercosul, e ouvir todas as partes, incluindo a Assembleia Nacional venezuelana, dominada pela oposição. /AFP