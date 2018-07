Paraguai apreende cocaína na fronteira com o Brasil A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai anunciou a apreensão de 1.689 kg de cocaína em uma fazenda em Saldo del Guairo, cerca de 400 km a leste de Assunção e perto da fronteira com o Brasil. Os policiais prenderam o boliviano Marco Antonio Rocca, suposto líder de uma quadrilha de traficantes, e outras 18 pessoas, entre elas paraguaios, bolivianos e brasileiros.