Paraguai: coalizão de Lugo tenta participar das eleições O ex-presidente do Paraguai Fernando Lugo, destituído do cargo em junho pelo Senado do país, pediu autorização para que a coalizão Frente Guasú apresente candidatos nas eleições marcadas para abril do ano que vem. A solicitação foi feita à Justiça Eleitoral, que tem até março para responder.