Paraguai critica decisão sobre posse chavista O Paraguai criticou ontem o adiamento da posse do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Com as relações rompidas com a Venezuela desde o contestado processo de impeachment que destituiu o presidente Fernando Lugo, em junho, o chanceler José Felix Estigarribia condenou "interpretações" da Constituição venezuelana, sem mencionar diretamente o governo do país.