Paraguai: Franco diz que honrará dívidas com Itaipu Numa tentativa de marcar posição como novo presidente do Paraguai, o recém-empossado Federico Franco se comprometeu a honrar todas as responsabilidades com Itaipu Binacional, incluindo o pagamento de dívidas, informa a Agência Brasil. Segundo ele, uma de suas prioridade será assegurar o abastecimento de energia no país e as boas relações com o Brasil. Franco pretende nos próximos dias anunciar o nome do novo dirigente paraguaio da empresa.