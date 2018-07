Paraguai prende 12 sem-terra após conflito Um juiz paraguaio decretou ontem a prisão de 12 sem-terra e condenou outros 46 à revelia após o confronto a tiros com policiais que causou a morte de pelo menos 17 pessoas na sexta-feira no nordeste do país, durante a desocupação de uma fazenda. Os 12 afetados pela medida judicial foram acusados por vários crimes, entre eles homicídio doloso, tentativa de homicídio e lesão grave. Dois corpos de agricultores foram retirados na noite de sábado de uma mata. Com isso, são 17 os mortos no conflito - 6 policiais e 11 agricultores.