Paraguai tem menos pobres, afirma Banco Mundial

Com relação às relações de trabalho, o relatório ressaltou que "as mulheres e os jovens são os que menos têm possibilidades de emprego no Paraguai". O obstáculo continua sendo "a discriminação contra o gênero feminino na hora de conseguir emprego, enquanto os jovens têm um problema de educação".

Referindo-se ao déficit educacional, o Banco Mundial disse que "a abrangência escolar dos jovens entre 6 e 12 anos é quase universal (98%), mas, a partir dos 12 anos, é reduzida, chegando a menos de 50%. Em 2010, 360 mil jovens não tiveram acesso à educação média".

Embora o banco não tenha quantificado o número de pobres, o Banco Central do Paraguai afirma que a cifra está em milhões de indivíduos. A direção de estatísticas e censos, ligada ao palácio do governo, confirmou que em 2012 será feito um censo nacional de população e habitação com 6,3 milhões de habitantes. Os resultados serão divulgados em 2013. As informações são da Associated Press.