O Paraguai vai às urnas neste domingo, 22, para eleger o novo presidente do país. A votação terá apenas um turno. As urnas estão previstas para serem abertas às 7 horas (8 horas de Brasília) e o fechamento deve ocorre às 16 horas (17 horas de Brasília).

Mario Abdo Benítez, candidato conservador do Partido Colorado, e Efraín Alegre, liberal apoiado por uma coalizão de centro esquerda, encerraram na quinta-feira, 19, suas campanhas para as eleições presidenciais no Paraguai em um clima de pouca mobilização e falta de entusiasmo.

Abdo Benítez, de 46 anos, é o favorito nas pesquisas com até 20 pontos de vantagem sobre Alegre. Mas seu partido, que domina a cena política paraguaia há mais de 70 anos, enfrenta uma forte divisão interna.

Efraín Alegre, advogado de 55 anos, tenta pela segunda vez chegar à Presidência. Nas eleições passadas, em 2013, nas quais só teve o apoio do seu partido, perdeu para o atual presidente.

As eleições às quais estão inscritos 4,2 milhões de cidadãos, serão supervisionadas por missões de observação da União Europeia e da Organização de Estados Americanos (OEA). Além do presidente, os paraguaios vão eleger um novo Congresso e governadores. / AFP