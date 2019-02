Paralisação do governo dos EUA começa a afetar setor privado

Kelly Dodge é gerente de projetos em uma empresa de tecnologia do Colorado que produz um software para o governo federal. Com a paralisação, nenhum de seus funcionários está sendo pago."É difícil encontrar pessoas que possam fazer esse trabalho", disse Dodge, cuja equipe está desenvolvendo uma ferramenta para ajudar as empresas privadas a cumprir a Lei de Espécies em Perigo. “Eu tenho uma equipe altamente motivada e excepcional que realmente se preocupa em trabalhar para o governo e fazer algo pelos recursos naturais. Mas eles se sentem desrespeitados ”.

À medida que o desligamento parcial do governo entra no 15º dia, seus efeitos estão começando a ir muito além dos imensos prédios das agências federais em Washington. Empresas privadas com contratos federais estão lidando com o caos, a confusão e a incerteza, enquanto empresas grandes e pequenas que dependem das operações da vasta burocracia federal estão começando a sentir a areia em suas engrenagens.

O senador democrata Chuck Schumer disse que Trump prometeu que a paralisação pode durar “meses, até anos”. Embora a economia dos EUA ainda não tenha sentido efeitos significativos, o economista Mark Zandi, da Moody's Analytics, disse que o impacto pode ser significativo se o desligamento se arrastar. “Caso se estenda até a primavera, vai começar a causar danos reais, porque provavelmente significa que outras coisas estão saindo dos trilhos”, disse Zandi.

Os primeiros fechamentos provocados pela paralisação foram silenciados pelos feriados e pela capacidade de algumas instituições, parques nacionais e agências de permanecer pelo menos parcialmente operacionais por alguns dias ou mais por meio de financiamento de sucata de mesa, ajuda voluntária e doações. Mas o aperto orçamentário está se intensificando. A National Gallery of Art, em Washington, fechou quinta-feira, um dia depois de um movimento semelhante dos muitos museus do Smithsonian Institution e do Zoológico Nacional.

"É apenas ontem e hoje que as coisas estão saindo do modo de férias e entrando em sérios negócios", disse David Berteau, presidente e executivo-chefe do Professional Services Council, que representa cerca de 400 empresas que contratam o governo federal. “Para muitas agências afetadas pelo desligamento parcial, sua flexibilidade foi esgotada. E agora eles estão tendo que começar a emitir mais ordens de parada, sem previsão previsível. ”

Ao contrário dos servidores públicos federais, os trabalhadores do setor privado têm uma expectativa limitada de receber pagamentos atrasados ​​do Congresso ou de seus empregadores quando a paralisação terminar.

"Eu não acho que haja alguma maneira de eu poder receber de volta o pagamento", disse Daniel Highlands, 45 anos, um empreiteiro que lida com análise de fraude no escritório de Boston da Securities and Exchange Commission e ganha US $ 50 mil por ano. "Eu não diria que eu vivo salário a salário, mas a falta de um poderia realmente doer."

Em geral, os contratados federais trabalham lado a lado com funcionários públicos e às vezes sentem-se como cidadãos de segunda classe. Os trabalhos podem ser instáveis, especialmente para pessoas que trabalham para pequenas empresas.

O governo depende muito dessa mão-de-obra não só para limpar escritórios e preparar comida em lanchonetes, mas também para fornecer conhecimentos que faltam ao governo, particularmente em áreas de difícil contratação, como engenharia e tecnologia da informação, onde as agências federais ficaram para trás.

A paralisação também está afetando os trabalhadores. Além dos cerca de 800.000 servidores federais que estão de licença ou enfrentando a perspectiva de trabalhar sem remuneração, trabalhadores de baixos salários como funcionários de cafeteria e funcionários de custódia trabalham para empresas privadas que - ao contrário dos funcionários federais - têm pouca esperança de receber pagamento quando o desligamento termina.

Pablo Lazaro, de 49 anos, trabalha em período integral no Museu Nacional do Índio Americano, do Smithsonian, mas o museu não está aberto desde o Ano Novo. Seu empregador, a Restaurant Associates, é uma empresa que administra cafeterias da Smithsonian. “É muito triste porque a maioria dos cozinheiros tem apenas um emprego. Eu tenho sorte porque tenho um segundo emprego”, disse Lazaro, que trabalha no turno da noite no Grille District, no Aeroporto Nacional Reagan. Lazaro, que é casado e tem duas filhas, disse que sua família reduziu as despesas. /THE WASHINGTON POST