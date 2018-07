Paramilitares matam 2 manifestantes no Senegal A polícia paramilitar do norte do Senegal abriu fogo nesta segunda-feira em manifestantes que protestavam contra os planos do atual presidente, Abdoulaye Wade, de concorrer a um terceiro mandato, matando uma mulher na faixa dos 60 anos e um jovem estudante secundarista, disseram uma testemunha e um grupo de defesa dos direitos humanos. A violência não é comum no Senegal, uma nação pacífica na costa da África Ocidental, e sugere uma escalada na crise política.