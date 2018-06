Paramilitares tiram tudo dos camponeses Outra tática dos grupos armados colombianos para levantar recursos é extorquir dinheiro de comerciantes e donos de terras. Proprietário de 46 hectares em Necoclí, Antonio Herrera foi sequestrado por um grupo paramilitar, torturado e obrigado a passar para o nome do chefe do bando tudo o que tinha: duas casas, as terras e 350 cabeças de gado.