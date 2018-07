Parceiros do Mercosul não querem expulsar Paraguai Os presidentes de três dos quatro países do Mercosul (Argentina, Brasil e Uruguai) estão decididos a não expulsar o Paraguai do bloco regional, nem aplicar sanções econômicas contra o país, disse o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, em rápida conversa com a Agência Estado. "Há consenso no Mercosul de continuar com a sanção de manter o Paraguai afastado do processo decisório do bloco, sem poder participar das reuniões", disse o ministro. No âmbito da Unasul, no entanto, há propostas de maior endurecimento com o Paraguai por parte de Argentina, Venezuela e Equador, como reação ao golpe no qual o Congresso do país derrubou o presidente Fernando Lugo.