Parcela silenciosa da população argentina tende a votar para punir; leia análise

Setembro de 2021 e agosto de 2019, duas primárias, uma com Mauricio Macri e outra com Alberto Fernández, que são muito parecidas. A oficialidade de ambas as conjunturas foi surpreendida por autênticas surras eleitorais totalmente imprevistas. O setor da população (cerca de um terço) que se associa à política de forma distante e desconfiada, evitando as formas tradicionais de pesquisa (pesquisas, focus etc.) costuma dar seus veredictos categoricamente quando as circunstâncias o exigem e sem avisar. E eles tendem a votar para punir.

A verdade é que as eleições são perdidas pelo funcionalismo, não são vencidas pelos adversários. É assim que os resultados e os cidadãos sensíveis determinam: se as coisas vão mal para eles no seu dia-a-dia e eles sentem que não os estão a ouvir, batem. E o fazem com força, gozando de seu castigo, uma espécie de prêmio de consolação. A administração Alberto Fernández, apesar de merecer compreensão por ter governado durante os efeitos perversos de uma pandemia, foi generosa em improvisações e erros não forçados com elevados custos materiais e simbólicos.

"A vitória tem mil pais, a derrota tem apenas um." Do ponto de vista da análise sociológica eleitoral e da ciência política, esta frase é exagerada. Da lógica política crua e cotidiana, é uma verdade de poder e uma necessidade imposta pelas circunstâncias. E Cristina Fernández de Kirchner gosta de fugir da culpa. Foi visível a todos durante a noite da derrota no bunker da Frente de Todos. A única voz era a do presidente. Alguém deve arcar com os custos, enquanto outros planejam a estratégia para buscar um novembro mais amável. E Alberto Fernández, por categoria institucional, por ter escolhido os chefes da lista dos principais distritos e pela Porta de Olivos, tem todos os bilhetes para preencher essa função.

Ter desistido no início de seu mandato de construir sua própria base de poder o deixa mais vulnerável. A partir de agora, a coalizão governante terá que reestruturar a formalidade e a substância do processo decisório que, muito possivelmente, envolverá novos protagonistas em algumas áreas. Esta etapa requer uma forma de gestão que transcenda o espontaneismo para encontrar um ponto de equilíbrio que não foi visto até agora e que é essencial devido à agenda de questões a serem tratadas fora das eleições (mas influenciadas por elas), todas de importância central: FMI, Country Club, diferença cambial, inflação, taxas, etc.

Para enfrentar este “time dos sonhos” é necessária uma equipe organizada, com clareza de objetivos e um direcionamento técnico eficiente. A primeira reação dos mercados foi a comemoração com aumento de ADRs e redução do risco-país. O voto qualitativo dos proprietários e administradores da capital aplaude a decisão do voto dos cidadãos que escolhem os candidatos de sua preferência. Um desafio adicional para o governo que tem que conseguir, agora da fraqueza, o que não conseguiu de uma posição de maior força relativa. Há muito mais coisas em jogo do que a sorte de novembro.

* É CIENTISTA POLÍTICO