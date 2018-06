Parente do premiê da Malásia morreu no MH17

Os dois são primos e Siti Amirah Parawira, a segunda mulher do avó deles, estava a bordo do voo de Amsterdã para Kuala Lumpur que caiu na quinta-feira.

Devido à queda do avião, a companhia aérea Malaysia Airline disse que aposentou o número do voo MH17. De acordo com um comunicado publicado neste domingo, a empresa não usará mais a sigla para identificar qualquer um de seus voos de Amsterdã para Kuala Lumpur. Para substituir o MH17, será usado o número MH19.

A empresa afirmou que a medida foi tomada "por respeito a nossa tripulação e os passageiros que estavam a bordo". Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.