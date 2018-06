Parentes de vítimas de acidente na Coreia do Sul fornecem DNA para ajudar identificação

O Sewol, que levava 476 passageiros e tripulantes, afundou na quarta-feira em uma viagem do porto de Incheon para a ilha turística de Jeju, no sul do país. Trinta e duas pessoas tiveram suas mortes confirmadas.

O capitão Lee Joon-seok, de 69 anos, foi preso nas primeiras horas deste sábado acusado de negligência, assim como dois membros da tripulação, incluindo o terceiro imediato, que controlava o timão no momento do acidente.

Mais tarde os promotores disseram que o terceiro imediato conduzia o Sewol nas águas onde virou e afundou pela primeira vez em sua carreira.

Indagado por que as crianças receberam ordens de ficar na cabine ao invés de abandonar o navio, Lee, aparentemente perturbado pela dimensão do desastre, disse aos repórteres que temeu que caíssem na água pela correnteza forte e fria.

Relatos iniciais mostraram que a balsa se inclinou fortemente e virou, talvez devido a uma mudança de posição na carga que levava, e membros da tripulação disseram que o capitão, que não estava na ponte de comando inicialmente, tentou em vão endireitar o navio.

Cerca de 500 parentes das 270 pessoas listadas como desaparecidas assistiram ao vídeo submarino feito nas águas turvas depois que mergulhadores relataram ter visto três corpos através das janelas.

O número oficial de desaparecidos foi revisado em relação à estimativa inicial de 269.

(Por Ju-min Park e Jungmin Jang)