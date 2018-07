Paris afetada pela apatia Sabemos então o nome dos dois finalistas da eleição francesa: o presidente Nicolas Sarkozy e o socialista François Hollande. Podemos ir mais longe nas previsões? De acordo com as pesquisas, o jogo está feito: Hollande sai como vencedor do primeiro turno, além de ter reservas suficientes (os votos da extrema esquerda de Jean-Luc Mélanchon, dos ecologistas e outros) para derrotar Sarkozy na segunda rodada.