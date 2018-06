Paris apoia processar Fox News por difamação

A Câmara Municipal de Paris autorizou a prefeita Anne Hidalgo a processar a emissora americana Fox News por relatar que existem "zonas proibidas" na capital francesa, onde os não-muçulmanos e policiais temem entrar.

Os políticos votaram nesta quarta-feira pela abertura de um processo em um tribunal francês por difamação, diante dos comentários feitos na Fox News e a divulgação de um mapa com oito dessas áreas proibidas. As informações da emissora foram mostradas quando Paris estava em alerta máximo após ataques de radicais islâmicos no mês passado.

A Fox foi amplamente ridicularizada em razão desta reportagem e os comentários que descrevem a cidade de Birmingham como "totalmente muçulmana". A emissora, mais tarde, pediu desculpas por "alguns erros lamentáveis".

Hidalgo prometeu "salvar a honra de Paris" e salientou a importância da imagem de um destino turístico mundial importante. / AP