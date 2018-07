Paris arquiva acusação contra Strauss-Kahn A procuradoria francesa anunciou ontem o arquivamento da acusação de assédio da jornalista Tristane Banon contra Dominique Strauss-Kahn, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), que permaneceu de maio a julho detido nos EUA, acusado de abuso sexual. No caso da jornalista, as provas existentes não permitem enquadrar o político por estupro. O escândalo acabou com suas chances de concorrer à presidência.