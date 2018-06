Paris: Bomba explode perto da embaixada da Indonésia

Testemunhas disseram ter visto três homens deixarem uma bolsa com um pacote perto do edifício, na capital francesa. Um funcionário da embaixada teria atirado a bolsa suspeita longe, sendo que minutos depois, o artefato em seu interior explodiu.

De acordo com fontes policiais, a explosão ocorreu às 5h45 locais (01h05 no horário de Brasília), e seus efeitos foram sentidos num raio de 50 metros. As informações são da Dow Jones.